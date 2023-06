Église Saint-Jean-Baptiste, La Motte-Servolex (73) Eglise Saint Jean-Baptiste La Motte-Servolex La Motte-Servolex Catégories d’Évènement: La Motte-Servolex

Église Saint-Jean-Baptiste, La Motte-Servolex (73)
Samedi 17 juin, 20h30
Entrée libre

Concert spirituel avec le Chœur de Musique Sacrée de la Motte-Servolex.

Venez faire expérience d’un parcours au fil des siècles de chants dédiés à Marie. Des pièces de Juan García de Salazar, Giovanni Battista Cossetti, Domenico Cimarosa, Luigi Cherubini, Camille Saint-Saëns, Zoltán Kodály, Antonio Lotti, Francesco Durante et Fabrice Perrier seront interprétés. Eglise Saint Jean-Baptiste 202 Montée Saint-Jean, 73290 La Motte-Servolex La Motte-Servolex 73290 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « stpierredulac@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 25 41 60 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Veillée Marie
Conception : Michel Meunier

Lieu: Eglise Saint Jean-Baptiste
Adresse: 202 Montée Saint-Jean, 73290 La Motte-Servolex
Ville: La Motte-Servolex
Département: Savoie

