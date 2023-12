CONCERT DE NOEL PAR LE CHOEUR LYRIADE EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE La Capelle-lès-Boulogne Catégories d’Évènement: La Capelle-lès-Boulogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-16 . Concert de Noël par le choeur Lyriade 62

Mendelssohn, Purcell, buxtehude et chants de Noël

Rendez vous à 20h00

Eglise saint Jean Baptiste

Tarif : 10 €

lyriade62@gmail.com .

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE

La Capelle-lès-Boulogne 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France

