L'église Saint-Jean-Baptiste fut endommagée au cours des combats le 16 juin 1940. La reconstruction effectuée dans les années 1950 a fait perdre à l'église une partie de sa nef occidentale, fermée par un mur en matériaux traditionnels. L'emplacement de la nef détruite forme une cour à l'intérieur du cimetière. On y accède par l'ancien portail en grison, tandis que l'entrée de la cour au clocher isolé se fait pas la tour côté nord. A l'intérieur trois statues de pierre datant du XIIIe siècle sont exposées. L'édifice également un remarquable vitrail du XVIe siècle inscrit au titre des Monuments Historiques.

Église Saint-Jean-Baptiste
28250 Jaudrais
Eure-et-Loir
Centre-Val de Loire

