Cet évènement est passé Élévation panoramique : ascension du clocher de l’église de Florensac Église Saint-Jean Baptiste Florensac Catégories d’Évènement: Florensac

Hérault Élévation panoramique : ascension du clocher de l’église de Florensac Église Saint-Jean Baptiste Florensac, 16 septembre 2023, Florensac. Élévation panoramique : ascension du clocher de l’église de Florensac Samedi 16 septembre, 09h00 Église Saint-Jean Baptiste Gratuit. Entrée libre. Visite par petit groupe de 8 personnes toutes les demi-heures. L’entrée se fait par la porte nord de l’église, située rue de la République. Informations : 04 67 39 89 62 ; 04 67 39 89 62 ; mediatheque@ville-florensac.fr À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, une occasion unique se présente pour explorer un panorama exceptionnel en grimpant jusqu’au sommet du clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste.

Dominant fièrement à 32 mètres de hauteur, la terrasse du clocher offre un panorama exceptionnel : les rues pittoresques et les maisons du village, ainsi que les communes avoisinantes. Malgré les 110 marches à gravir, l’effort en vaut largement la peine. Venez profiter de cette vue digne d’une carte postale – vous ne le regretterez pas !

Cette visite est organisée par la mairie en collaboration avec l’association « De l’Arse aux Fangasses, naturalement ». Église Saint-Jean Baptiste Place de l’église, 34510 Florensac Florensac 34510 Hérault Occitanie 04 67 39 89 62 -04 67 77 00 15 Une église à une seule nef, comprenant cinq sections, dont la dernière abrite une chapelle latérale, est agrémentée d’une section de chœur légèrement plus basse, flanquée de deux chapelles avec des absidioles orientées. Le chœur est surmonté d’une abside polygonale à cinq pans. La tour-clocher, qui abrite un escalier en colimaçon et se termine par une terrasse, est positionnée directement au-dessus de la chapelle située du côté nord. Le fronton de la façade est simplement décoré d’un portail en saillie, couronné par un petit œil-de-bœuf. Une deuxième porte a été prévue le long du mur latéral avec gouttières. La nef est recouverte d’une charpente apparente soutenue par des arcs-diaphragmes en forme d’ogive, tandis que le chœur est voûté avec des croisées d’ogives. À noter, la présence notable de l’abside (ou des absides). Parking ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 ©Mairie de Florensac Détails Catégories d’Évènement: Florensac, Hérault Autres Lieu Église Saint-Jean Baptiste Adresse Place de l'église, 34510 Florensac Ville Florensac Departement Hérault Lieu Ville Église Saint-Jean Baptiste Florensac latitude longitude 43.381682;3.462859

Église Saint-Jean Baptiste Florensac Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/florensac/