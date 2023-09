Visite commentée de l’Eglise Saint Jean-Baptiste de Fayence EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE Fayence, 16 septembre 2023, Fayence.

Cette Eglise, est la troisième du Var par ses dimensions après Saint Maximin et Lorgues. Il faut tenir compte du fait que les Evêques de Fréjus étaient alors les Suzerains de Fayence. Malgré cette présence, il n’y a pas, dans cette église, une débauche de décors et fioritures comme c’est souvent le cas.

C’est une église baroque de la grande époque, conçue par l’architecte André Ferraud et l’ingénieur Bonvoisin.

Son autel est inscrit aux Monuments Historiques en date du 1er aout 1967. Elle impose ses vingt-cinq mètres de hauteur avec un clocher extérieur de trente-sept mètres. Cette église, qui mesure cinquante mètres de long sur vingt mètres en croix latine, est pourvue de trois nefs, quatre travées et une abside semi-circulaire.

EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE 83440 Fayence Fayence 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 76 20 08 Eglise paroissiale achevée en 1749 de style baroque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

