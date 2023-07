Visite libre Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l’Évangéliste Saint-Jean-de-Rebervilliers, 16 septembre 2023, Saint-Jean-de-Rebervilliers.

Visite libre 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jean-l’Évangéliste

Visite libre de l’église. Des livrets explicatifs sur l’église, la statuaire…. sont à disposition du public.

L'édifice actuel est en fait constitué de deux églises mises bout à bout. Une petite nef du XIIe siècle, très rustique, aux murs latéraux aveugles, présente au cimetière sa façade en grison, avec de forts épaulements obliques encadrant le porche. Elle est prolongée par un chœur plus vaste et beaucoup plus haut, du XVe siècle pour l'essentiel. Le décalage entre ces deux édifices est partiellement masqué par une tour plus récente, étroite et sans fenêtres.

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

