Messe des Santonniers et bénédiction de la Foire aux Santons d’Aix-en-Provence Église Saint Jean-Baptiste du Faubourg et Esplanande Cezanne Aix-en-Provence, 26 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

La Messe des Santonniers d’Aix est l’un des moments incontournables qui annonce la période de Noël dans la ville d’Aix-en-Provence où la tradition provençale est très importante en cette période de l’avent..

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 13:00:00. .

Église Saint Jean-Baptiste du Faubourg et Esplanande Cezanne

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Messe des Santonniers d?Aix is one of the highlights of the Christmas season in Aix-en-Provence, where Provencal traditions are very important during the Advent season.

La misa de Santonniers d’Aix es uno de los momentos culminantes de la temporada navideña en Aix-en-Provence, donde las tradiciones provenzales están muy vivas en esta época del año.

Die Messe der Santonniers d’Aix ist eine der wichtigsten Veranstaltungen, die die Weihnachtszeit in Aix-en-Provence einläutet, wo die provenzalische Tradition in dieser Adventszeit sehr wichtig ist.

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence