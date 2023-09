Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Villers-Bretonneux Eglise Saint-Jean-Baptiste de Villers-Bretonneux Villers-Bretonneux Catégories d’Évènement: Somme

Visite de l'église Saint-Jean-Baptiste de Villers-Bretonneux
Samedi 14 octobre, 10h00
Eglise Saint-Jean-Baptiste de Villers-Bretonneux
Villers-Bretonneux

Prix libre : la participation sera reversée à Somme Battlefield For Peace
Rdv devant l'église – Réservation vivement conseillée – durée : 1h

Construite entre 1927 et 1931, l’église Saint-Jean-Baptiste est réinstallée à la place d’un ancien édifice détruit au cours de la bataille de Villers-Bretonneux.

La reconstruction de l'édifice est dirigée par l'architecte Albert Guilbert, grand technicien de l'art déco.

