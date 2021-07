Abbeville Église Saint-Jean-Baptiste de Rouvroy Abbeville, Somme Église Saint-Jean-Baptiste de Rouvroy Église Saint-Jean-Baptiste de Rouvroy Abbeville Catégories d’évènement: Abbeville

La première église Saint-Jean-Baptiste fut construite en 1528 à l’emplacement d’une ancienne chapelle édifiée pour recevoir les reliques du saint. L’église actuelle fut érigée en 1901 et consacrée en 1903. Après deux ans et demi de fermeture en raison de travaux, l’église rouvre ses portes aux visiteurs. Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 10H-12H et 14H-17H Gratuit

