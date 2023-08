Visite libre église St Jean Baptiste de Revel Eglise Saint Jean-Baptiste de Revel-Tourdan Revel-Tourdan Catégories d’Évènement: Isère

Revel-Tourdan Visite libre église St Jean Baptiste de Revel Eglise Saint Jean-Baptiste de Revel-Tourdan Revel-Tourdan, 16 septembre 2023, Revel-Tourdan. Visite libre église St Jean Baptiste de Revel 16 et 17 septembre Eglise Saint Jean-Baptiste de Revel-Tourdan entrée libre Eglise St Jean Baptiste de Revel, est une église paroissiale. Outre un ensemble de tableaux et mobilier inscrits Monuments Historiques, dont le Maitre-Autel Classé Monument Historique, vous pourrez voir une exposition à partir de photos sur panneaux des chantiers de restauration pendant 20 ans engagés par la municipalité sous l’impulsion de l’association AGIR pour nos églises qui aida largement au financement des diverses opérations de restauration. Eglise Saint Jean-Baptiste de Revel-Tourdan Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 64 36 81 76 Église St Jean Baptiste de Revel mentionnée dès 1080 au sein du bourg castral. Mobilier et Maitre Autel classé MH. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

