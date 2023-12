Concert de noëls d’antan Eglise Saint Jean-Baptiste de Montaigu Montaigu Catégories d’Évènement: Montaigu

La paroisse Sainte Mère Térésa et l'école de musique de la Boissière de Montaigu organisent un concert de noëls d'antan dimanche 17 décembre 2023 à 15h en l'église Saint Jean Baptiste de Montaigu. Infos Choeurs polyphoniques d'adultes et d'enfants.

Au profit de l’association Simon de Cyrène.

Participation libre.

Goûter offert par la paroisse. Eglise Saint Jean-Baptiste de Montaigu Eglise Saint Jean-Baptiste de Montaigu Montaigu 85600 Vendée Pays de la Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

