Taussac Découverte de cette église : un trésor du Carladez à Mayrinhac Église Saint-Jean-Baptiste de Mayrinhac Taussac, 17 septembre 2023, Taussac. Découverte de cette église : un trésor du Carladez à Mayrinhac Dimanche 17 septembre, 09h00 Église Saint-Jean-Baptiste de Mayrinhac Gratuit. Entrée libre. Lors de cette visite, plongez au cœur du village de Mayrinhac, qui abrite de charmantes maisons anciennes magnifiquement restaurées. Explorez une église emblématique du Carladez, reconnaissable à ses solides murs en pierres apparentes et à son toit en lauzes. Connue sous le nom de « l’église aux mille reliques », l’église Saint-Jean-Baptiste est renommée pour les précieuses reliques collectées par un curé au XIXe siècle, qui sont exposées dans une chapelle latérale. Vous serez captivés par cette plongée dans l’histoire et la spiritualité de la région. Église Saint-Jean-Baptiste de Mayrinhac Mayrinhac, 12600 Taussac Taussac 12600 Aveyron Occitanie 05 65 66 02 45 Au cœur du village de Mayrinhac, niché parmi ses nombreuses maisons anciennes magnifiquement restaurées, découvrez une église emblématique du Carladez. Avec ses solides murs en pierres apparentes et son toit en lauzes, elle incarne parfaitement l’architecture locale. Surnommée « l’église aux mille reliques », l’église Saint-Jean-Baptiste est renommée pour les innombrables reliques rassemblées par un curé au XIXe siècle. Ces trésors sont exposés dans une chapelle latérale, ajoutant une dimension fascinante à votre visite. Par la route, stationnement facile. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

