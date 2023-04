Concert des choeurs d’hommes Argileak Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia Arcangues Catégories d’Évènement: Arcangues

Pyrénées-Atlantiques

Concert des choeurs d’hommes Argileak Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia, 9 septembre 2023, Arcangues . Arcangues ,Pyrénées-Atlantiques , Concert des choeurs d’hommes Argileak EUR Chemin Jaureguiborda Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia Arcangues Pyrénées-Atlantiques Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia Chemin Jaureguiborda

2023-09-09 17:00:00 – 2023-09-09 19:00:00

Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia Chemin Jaureguiborda

Arcangues

Pyrénées-Atlantiques . EUR 1 15 Accompagné par les joueurs de txistu (flûte basque) du groupe « Jo txistuak ». Accompagné par les joueurs de txistu (flûte basque) du groupe « Jo txistuak ». Choeurs Argileak Argileak

Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia Chemin Jaureguiborda Arcangues

dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Arcangues, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arcangues Adresse Arcangues Pyrénées-Atlantiques Eglise Saint Jean Baptiste de l'Uhabia Chemin Jaureguiborda Ville Arcangues Departement Pyrénées-Atlantiques Tarif EUR Lieu Ville Eglise Saint Jean Baptiste de l'Uhabia Chemin Jaureguiborda Arcangues

Arcangues Arcangues Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcangues /

Concert des choeurs d’hommes Argileak Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia 2023-09-09 was last modified: by Concert des choeurs d’hommes Argileak Eglise Saint Jean Baptiste de l’Uhabia Arcangues 9 septembre 2023 Chemin Jaureguiborda Eglise Saint Jean Baptiste de l'Uhabia Arcangues Pyrénées-Atlantiques Eglise Saint Jean Baptiste de l'Uhabia Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Arcangues Pyrénées-Atlantiques