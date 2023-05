MILLE ET UNE FEMMES Eglise Saint Jean Baptiste de Grenelle Paris 15ème Paris Catégorie d’Évènement: Paris MILLE ET UNE FEMMES Eglise Saint Jean Baptiste de Grenelle Paris 15ème, 21 juin 2023, Paris. MILLE ET UNE FEMMES Mercredi 21 juin, 20h00 Eglise Saint Jean Baptiste de Grenelle Paris 15ème Un répertoire résolument contemporain illlustant les différentes facettes de la femme en 2 parties :l’une classique l’autre jazz et swing. Eglise Saint Jean Baptiste de Grenelle Paris 15ème Place Etienne Pernet Paris 15ème Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

