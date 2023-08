Visite guidée commentée de église de Saint Jean Baptiste Eglise Saint Jean Baptiste de Carbini Orone Catégories d’Évènement: Corse-du-Sud

Orone Visite guidée commentée de église de Saint Jean Baptiste Eglise Saint Jean Baptiste de Carbini Orone, 16 septembre 2023, Orone. Visite guidée commentée de église de Saint Jean Baptiste 16 et 17 septembre Eglise Saint Jean Baptiste de Carbini Description de la symbolique originale et unique en Corse des arcatures lombardes à modillons.

Explications du contexte historique de ce lieu qui a été le centre stratégique de la plus grande Piève de Corse-du-Sud. Eglise Saint Jean Baptiste de Carbini Strada di U Primu Bataillon de Choc Orone 20170 Corse-du-Sud Corse 0616902833 https://www.carbini.fr 1er site classé de Corse-du-Sud grâce à la visite de Prosper Mérimée en 1839.

Visite guidée commentée de l’église et du campanile le samedi 16 septembre à 10H30 et le dimanche 17 septembre à 10H30 parking gratuit face à l’église Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

Eglise Saint Jean Baptiste de Carbini
Strada di U Primu Bataillon de Choc
Orone 20170
Corse-du-Sud Corse
0616902833
https://www.carbini.fr

