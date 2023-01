Veillée de prière œcuménique pour la paix en Ukraine Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Veillée de prière œcuménique pour la paix en Ukraine Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville, 23 janvier 2023, Paris. Veillée de prière œcuménique pour la paix en Ukraine Lundi 23 janvier, 20h00 Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville À l’église Saint-Jean-Baptiste de Belleville. Eglise Saint-Jean-Baptiste de Belleville 139 rue de Belleville, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France Veillée de prière œcuménique pour la paix en Ukraine, le lundi 23 janvier 2023 à 20 h, à l’église Saint Jean-Baptiste de Belleville, 139 rue de Belleville, Paris 19è, organisée par les paroisses de la cathédrale gréco-catholique Saint-Volodymyr-le-Grand, l’Église protestante unie de Belleville, l’Église protestante unie-paroisse luthérienne Saint-Pierre, l’Église autocéphale orthodoxe ukrainienne Saint-Simon et l’Église catholique Saint Jean-Baptiste de Belleville.

Une collecte d’aide humanitaire est organisée. Apportez vos dons au point accueil de l’église Saint Jean-Baptiste de Belleville. Nourriture : conserves, pates, riz, barres énergétiques, café, thé, biscuits, chocolat, fruits secs

Médicaments :anti-douleurs, compresses, hémostatiques, perfusions, compléments vitaminés

Équipement : sacs de couchage (à – 10°), lampes frontales, réchauds, piles, polaires, chaussettes (taille 43)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-23T20:00:00+01:00

2023-01-23T21:00:00+01:00

