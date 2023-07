Visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste Église Saint Jean-Baptiste de Balan Balan, 16 septembre 2023, Balan.

Visite libre de l’église Saint Jean-Baptiste 16 et 17 septembre Église Saint Jean-Baptiste de Balan Entrée libre

Il s’agit d’une église du XIe siècle, remaniée à de multiples occasions. Implantation romane, chœur et chapelle gothiques, nef classique et clocher de 1869, cuve baptismale octogonale et statues rustiques en bois, du XVIIe siècle.

Église Saint Jean-Baptiste de Balan 52 rue de l’église, 01360, Balan, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Balan 01360 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 09 75 28 27 72 Église de plan longitudinal à chapelles latérales. Chœur voûté d’ogives et séparé de la nef par un arc-diaphragme. Façade accueillant un portail classique à agrafe centrale sur le sommet de l’encadrement de la porte. Une moulure chantournée la sépare d’un oculus. Parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©M-Art Photographie