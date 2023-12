Concert de Noël Eglise Saint Jean-Baptiste Coutras, 1 décembre 2023, Coutras.

Coutras,Gironde

Les élèves et les professeurs de l’école de musique vous proposent un concert de fin d’année autour de la musique classique et du thème de Noël. L’Union Musicale se joindra à cette soirée pleine de surprises !

Nous vous invitons à venir écouter ces douces voix, le vendredi 15 décembre 20h30, à l’Eglise Saint Jean-Baptiste.

Ouvert à tous

Offert par la ville.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Eglise Saint Jean-Baptiste rue saint jean

Coutras 33230 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The students and teachers of the music school present an end-of-year concert featuring classical music and the theme of Christmas. The Union Musicale will be joining them for an evening full of surprises!

We invite you to come and listen to these sweet voices, on Friday December 15, 8.30pm, at the Eglise Saint Jean-Baptiste.

Open to all

Offered by the town

Alumnos y profesores de la escuela de música organizan un concierto de fin de curso de música clásica y temática navideña. La Unión Musical les acompañará en una velada llena de sorpresas

Le invitamos a escuchar estas dulces voces el viernes 15 de diciembre a las 20.30 h en la iglesia Saint Jean-Baptiste.

Abierto a todos

Ofrecido por la ciudad

Die Schüler und Lehrer der Musikschule laden Sie zu einem Jahresabschlusskonzert mit klassischer Musik und dem Thema Weihnachten ein. Die Union Musicale wird an diesem Abend voller Überraschungen teilnehmen!

Wir laden Sie ein, diesen sanften Stimmen am Freitag, den 15. Dezember um 20:30 Uhr in der Kirche Saint Jean-Baptiste zu lauschen.

Für alle offen

Geschenk der Stadt

Mise à jour le 2023-11-25 par OTI du Libournais