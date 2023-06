Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Cléry Cléry Catégories d’Évènement: Cléry

Savoie Visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Cléry, 16 septembre 2023, Cléry. Visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste visite libre ou guidée L’église St Jean Baptiste de Cléry, construite au XIIe siècle, est la seule église romane de Savoie entièrement conservée. Au-delà du panorama magnifique sur la Combe de Savoie, vous découvrirez son histoire, liée à celle de l’abbaye de Tamié et son architecture, conçue pour soutenir ses voûtes de pierre. L’église possède également un autel en marbre dont il faut s’approcher pour en découvrir le décor mystérieux. Église Saint-Jean-Baptiste 73460 Cléry Cléry 73460 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Église romane du 12ème siècle. Parking derrière la mairie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 commune de Cléry Détails Catégories d’Évènement: Cléry, Savoie Autres Lieu Église Saint-Jean-Baptiste Adresse 73460 Cléry Ville Cléry Departement Savoie Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Jean-Baptiste Cléry

Église Saint-Jean-Baptiste Cléry Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clery/

Visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Cléry 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée de l’église Saint Jean Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Cléry Église Saint-Jean-Baptiste Cléry 16 septembre 2023