L’église paroissiale Saint Jean-Baptiste, avec sa coupole et sa haute tour, est un spécimen du plus pur style roman. Construite au XIIe siècle, elle se trouve tout près du château et isolée du village par un fossé aujourd’hui

situé sous l’arche reliant l’esplanade et le parvis de l’église. Elle est mentionnée comme appartenant à un prieuré de bénédictins en 1520, dépendance de l’abbaye de Clairac, puis elle est donnée en 1604 par Henri IV au chapitre de Saint-Jean de Latran (Rome) en signe de paix.

A l’origine, l’église faisait office de chapelle castrale, fait attesté par la litre seigneuriale (bandeau funéraire décoratif portant les armoiries du seigneur) qui était encore visible autour de la nef en 1734, comme l’atteste une description du curé de l’époque, mentionnant également des fresques médiévales et des écritures en caractère gothique sur la voûte du chœur.

C’est en 1793 que l’église passe sous la juridiction de Saint-Médard et reçoit divers éléments visant à adoucir son architecture ; ainsi, l’ancien portail roman ouvrant au sud, réparé au XVIe siècle, est probablement muré à l’occasion du percement du portail occidental et de la construction du porche en 1783 (date portée sur l’agrafe du portail et sur la clé de l’arc du porche).

Le clocher est foudroyé en 1822, puis réparé en 1823. L’église fait le projet d’une nouvelle campagne de restauration par l’architecte agenais Albert Courau vers 1880, avec l’enlèvement de l’enduit intérieur et la suppression des boiseries du chœur. Site classé au titre des Monuments historiques, la coupole de cette église reste – avec celle du chevet de l’église de Moiron – un exemple unique et marque une transition stylistique originale entre le style roman primitif et les prémices du style gothique lors des premières restaurations.

Église Saint-Jean-Baptiste Bourg, 47130 Clermont-Dessous Clermont-Dessous 47130 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Église à coupole du XIe siècle. La nef et le chœur, de même largeur, sont voûtés en berceau et séparés par une travée carrée, beaucoup plus élevée, et voûtée par une coupole octogonale à la base, dont les petits côtés reposent sur des trompillons régulièrement appareillés. L’extrémité du chœur se termine par une abside en cul de four. La porte primitive s’ouvrait dans la nef au sud.

©Maslikoff Boris