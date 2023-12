Cet évènement est passé Concert de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers Église Saint Jean Baptiste Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Concert de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers Église Saint Jean Baptiste Châtellerault, 10 décembre 2023, Châtellerault. Concert de Noël de la Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers Dimanche 10 décembre, 16h30 Église Saint Jean Baptiste Entrée libre La Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers, dirigée par Romain Auguste et accompagnée à l’orgue par David Sénéquier, interprètera un programme varié autour de noëls traditionnels et de de noëls de compositeurs contemporrains comme Ola Gjeilo, John Rutter,Bob Chilcott, Lee Scott ou Mark Miller. Église chauffée. Participation libre. Église Saint Jean Baptiste 117 Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne
Lieu Église Saint Jean Baptiste
Adresse 117 Boulevard Blossac 86100 Châtellerault
Ville Châtellerault

