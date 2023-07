Venez visiter cette église ! Église Saint-Jean-Baptiste Castelnau-le-Lez Catégories d’Évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault Venez visiter cette église ! Église Saint-Jean-Baptiste Castelnau-le-Lez, 16 septembre 2023, Castelnau-le-Lez. Venez visiter cette église ! 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’histoire de l’église Saint-Jean-Baptiste et ses évolutions architecturales. Classée au titre des Monuments historiques depuis 1911, cette visite vous permettra de plonger dans son riche patrimoine.

Les visites de 10h45 et 16h45 seront clôturées par des interventions dansées réalisées par la compagnie Taffanel (environ 30 minutes). Église Saint-Jean-Baptiste 2 impasse du presbytère, 34170 Castelnau-le-Lez Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie Église romane bâtie au XIIe siècle, fortifiée au XIVe siècle puis surélevée au XVIIIe siècle. Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T10:45:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

