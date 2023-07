Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Bussières Église Saint-Jean-Baptiste Bussières Catégories d’Évènement: Bussières

Yonne Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Bussières Église Saint-Jean-Baptiste Bussières, 16 septembre 2023, Bussières. Visite de l’église Saint-Jean-Baptiste de Bussières 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Entrée libre À l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Jean-Baptiste de Bussières ouvre ses portes pour une visite libre samedi 16 et dimanche 17 septembre de 14h30 à 18h. Une visite nocture à la bougie est également organisée samedi 16 septembre à 20h30. Église Saint-Jean-Baptiste Rue de l’Église 89630 Bussières Bussières 89630 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Construite à partir de XVIe siècle (première pierre posée le 11 avril 1526), la nef aurait été rebâtie en 1690 et agrandie en 1730. L’édifice a une longueur de 23 mètres pour une largeur de 6 mètres.

D’abord dédiée à saint Denis, l’église l’est aujourd’hui à saint Jean-Baptiste, dont on peut voir une belle statue polychrome au-dessus de la porte de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

