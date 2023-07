Assistez à une visite commentée du triptyque de Buhl, daté du XVe siècle Église Saint-Jean-Baptiste Buhl, 16 septembre 2023, Buhl.

Assistez à une visite commentée du triptyque de Buhl, daté du XVe siècle 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste

Ce triptyque en bois peint est la pièce maîtresse du mobilier de l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Buhl. On l’attribue à l’école de Martin Schongauer sous l’égide d’un de ses élèves Urbain Huter. Il est de facture typiquement rhénane.

Sur le retable, on retrouve toutes les techniques de la Renaissance, telles que les ébauches de perspectives, les ors gravés (Van Eyck) ou encore les drapés profonds et brocards appliqués. Ce retable aux impressionnantes dimensions (1,97 mètres de hauteur et 3,50 mètres de longueur pour le panneau central et 7 mètres complètement ouvert) représente sur la face avant la Passion du Christ, et au verso le cycle marial.

La provenance du triptyque est incertaine. Néanmoins, il semble avoir été exécuté pour un couvent de Dominicaines. Les deux figures de sainte Catherine et de sainte Ursule font penser au couvent des Catherinettes de Colmar, dont l’autel était consacré à sainte Catherine d’Alexandrie et aux 11 000 vierges de Cologne.

Église Saint-Jean-Baptiste Place de l’Église, 68530 Buhl Buhl 68530 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 15 95 [{« type »: « phone », « value »: « 03 89 62 15 95 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@ville-buhl.fr »}] Dès 1243, un curé est présent à Buhl, attestant des origines de l’église. Le clocher de l’église fut remanié en 1748, mais l’édifice étant devenu trop petit au XIXe siècle, il fut reconstruit dans un style néo-roman. L’architecte Langenstein édifia la nef de 1868 à 1870, tandis que le chœur fut reconstruit en 1877 par Hartmann. Le chantier a probablement été interrompu pendant la guerre de 1870. La tour primitive du XIIIe siècle fut restaurée en 1899 et surmontée d’un clocher octogonal par l’architecte Kreyer.

L’église de plan allongé est située en plein centre du village sur une place circulaire. L’édifice monumental à trois vaisseaux compte quatre portes, dont une située dans la tour et six travées menant à un chevet à cinq pans coupés. Une tour carrée accolée à la nef est percée de meurtrières, coiffée de quatre lanternons aux angles et surmontée d’un clocher polygonal postérieur. Elle est prolongée par une sacristie. Les collatéraux sont percés de baies géminées, tandis que les bas-côtés possèdent des baies simples. De même, le chœur est percé de quatre baies simples. La façade occidentale est composée de trois porches en arc en plein-cintre outrepassé, soutenus par des colonnes. Au deuxième niveau, trois baies sont murées. Le dernier niveau est décoré d’une rose. L’édifice en enduit et grès, malgré sa massivité, est lumineux.

L’église possède un retable du XVe siècle dans le chœur. Classé en 1978, ce retable a été restauré avec l’aide de la DRAC en 1999 et 2005.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Amis du retable – Françoise et Michel Maurier