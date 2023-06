Visite de l’église de Bourganeuf et de son orgue Église Saint-Jean-Baptiste Bourganeuf Bourganeuf Catégories d’Évènement: BOURGANEUF

Visite de l'église de Bourganeuf et de son orgue

Dimanche 17 septembre, 16h00

Église Saint-Jean-Baptiste

Bourganeuf a joué un rôle crucial en tant qu'ancienne capitale de la « langue d'Auvergne » de l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, un titre qu'elle a conservé jusqu'en 1787, malgré un transfert à Lyon en 1750.

Dans le cadre de la pastorale du tourisme et de l’association « Les Amis de l’orgue », une visite de l’église Saint-Jean-Baptiste est organisée. Cette église, classée au titre des Monuments historiques en 1913, abrite un magnifique orgue à découvrir. Église Saint-Jean-Baptiste 8 rue Émile de Girardin, 23400 Bourganeuf Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem ont fondé un établissement à Bourganeuf au XIIe siècle, comprenant une chapelle dédiée à cet ordre religieux. Au XVe siècle, avec le développement de la commanderie, l’édifice religieux a été agrandi et transformé en église paroissiale. Les peintures murales, restaurées au XXe siècle, ont été magnifiquement mises en valeur. Un orgue historique, le plus ancien de la région, trône dans la tribune de l’église. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

