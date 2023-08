Journées européeenes du patrimoine 2023 – Ouverture des églises Eglise Saint Jean-Baptiste Bilhères, 16 septembre 2023, Bilhères.

D’origine médiévale, l’église a été restaurée et agrandie à partir de 1863. De style néo-gothique, elle est composée d’une abside polygonale et d’une nef flanquée de bas-côté, à quatre travées avec voûtes en ogive, et d’un clocher porche surmonté d’une flèche polygonale. Le décor peint des voûtes a été exécuté, en 1867, par le peintre Paul Poublan alors que l’ensemble des verrières a été créé, en 1864, par Jules-Pierre Mauméjan, d’une grande famille de peintres verriers..

Of medieval origin, the church was restored and enlarged in 1863. Neo-Gothic in style, it comprises a polygonal apse and a nave flanked by aisles, with four bays and pointed arches, and a porch belfry topped by a polygonal spire. The painted decoration of the vaults was executed in 1867 by the painter Paul Poublan, while the stained-glass windows were created in 1864 by Jules-Pierre Mauméjan, from a great family of glass painters.

Originalmente medieval, la iglesia fue restaurada y ampliada a partir de 1863. De estilo neogótico, consta de un ábside poligonal y una nave flanqueada por naves laterales, con cuatro tramos y arcos apuntados, y un campanario porticado rematado por una aguja poligonal. La decoración pintada de las bóvedas fue realizada en 1867 por el pintor Paul Poublan, mientras que las vidrieras fueron creadas en 1864 por Jules-Pierre Mauméjan, de una gran familia de pintores vidrieros.

Die Kirche stammt ursprünglich aus dem Mittelalter und wurde ab 1863 restauriert und erweitert. Sie wurde im neugotischen Stil erbaut und besteht aus einer polygonalen Apsis, einem vierjochigen Schiff mit Spitzbogengewölben und einem Glockenturm mit polygonaler Spitze. Das gemalte Dekor der Gewölbe wurde 1867 von dem Maler Paul Poublan ausgeführt, während die Glasfenster 1864 von Jules-Pierre Mauméjan geschaffen wurden, der aus einer großen Familie von Glasmalern stammt.

