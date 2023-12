CHORALE DE NOËL EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Bessières Catégories d’Évènement: Bessières

Haute-Garonne CHORALE DE NOËL EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Bessières, 1 décembre 2023, Bessières. Bessières,Haute-Garonne Chants de Noël réalisés par la chorale de la commune.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE

Bessières 31660 Haute-Garonne Occitanie



Christmas carols sung by the local choir Villancicos cantados por el coro local Weihnachtslieder, die vom Chor der Gemeinde produziert wurden Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Bessières, Haute-Garonne Autres Lieu EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Adresse EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Ville Bessières Departement Haute-Garonne Lieu Ville EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Bessières latitude longitude 43.80014;1.60659

EGLISE SAINT JEAN BAPTISTE Bessières Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bessieres/