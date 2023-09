XVIIème Salon Peinture Sculpture Photo à Bernières Eglise Saint-Jean-Baptiste Bernières, 7 octobre 2023, Bernières.

Bernières,Seine-Maritime

34 artistes exposent.

Pour sa 17ème édition, 34 peintres, sculpteurs et photographes hauts normands sont invités au salon de BERNIERES.

120 œuvres seront exposées dans l’église de Bernieres.

La pluralité des styles et des techniques des œuvres présentées feront le bonheur des amateurs d’art.

Les peintres invités du salon

BERGOUGNOUX Roger ; BISSON Patrice ; BRIERE Patrick ; COLIN Martine ; COQUEL Roger ; CORDON-RENEE Rozenn ; CRESSENT Alain ; CREVEL Jacques ; DAVOINE Daniel ; DASSONNEVILLE J-P ; DELAISTRE « LUMAU » Françoise ; DERIVERY Vincent ; GOULEY Jacky ; GOUMENT Claude ; HEUZE Pascal ; LE BROUSSOIS Philippe ; LE MOAL J-Louis ; LE PAPE Bruno ; LELIEVRE Rémy ; LEMONNIER J-Louis ; LEPREUX Françoise ; LEROUX J-Louis ;LEVASSEUR Jean ; POLY Yvette ; POULAIN Régine ; PREVOST J-Michel ; QUERTIER Dominique ; SAVARY André ; VIMBERT Catherine

Les sculpteurs invités du salon

ALEXANDRE Romuald ; DEMAZANCOURT Valérie ; FABRELLO Norberto; LELIEVRE Rémy.

Les peintres et photographe exposants de BERNIERES

BISSON Pascal ; HEUZÉ Pascal ; MAILLET Hubert..

Vendredi 2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-15 18:00:00.

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Bernières 76210 Seine-Maritime Normandie



34 artists exhibit.

For its 17th edition, 34 painters, sculptors and photographers from Upper Normandy are invited to the BERNIERES show.

120 works will be exhibited in the Bernieres church.

The variety of styles and techniques on display will delight art lovers.

Guest painters

BERGOUGNOUX Roger ; BISSON Patrice ; BRIERE Patrick ; COLIN Martine ; COQUEL Roger ; CORDON-RENEE Rozenn ; CRESSENT Alain ; CREVEL Jacques ; DAVOINE Daniel ; DASSONNEVILLE J-P ; DELAISTRE « LUMAU » Françoise ; DERIVERY Vincent ; GOULEY Jacky ; GOUMENT Claude ; HEUZE Pascal ; LE BROUSSOIS Philippe ; LE MOAL J-Louis ; LE PAPE Bruno ; LELIEVRE Rémy ; LEMONNIER J-Louis ; LEPREUX Françoise ; LEROUX J-Louis ; LEVASSEUR Jean ; POLY Yvette ; POULAIN Régine ; PREVOST J-Michel ; QUERTIER Dominique ; SAVARY André ; VIMBERT Catherine

Guest sculptors

ALEXANDRE Romuald ; DEMAZANCOURT Valérie ; FABRELLO Norberto; LELIEVRE Rémy.

BERNIERES exhibiting painters and photographers

BISSON Pascal; HEUZÉ Pascal; MAILLET Hubert.

exponen 34 artistas.

Para su 17ª edición, 34 pintores, escultores y fotógrafos de Alta Normandía están invitados a la exposición BERNIERES.

se expondrán 120 obras en la iglesia de Bernieres.

La diversidad de estilos y técnicas hará las delicias de los amantes del arte.

Pintores invitados

BERGOUGNOUX Roger ; BISSON Patrice ; BRIERE Patrick ; COLIN Martine ; COQUEL Roger ; CORDON-RENEE Rozenn ; CRESSENT Alain ; CREVEL Jacques ; DAVOINE Daniel ; DASSONNEVILLE J-P ; DELAISTRE « LUMAU » Françoise ; DERIVERY Vincent ; GOULEY Jacky ; GOUMENT Claude ; HEUZE Pascal ; LE BROUSSOIS Philippe ; LE MOAL J-Louis ; LE PAPE Bruno ; LELIEVRE Rémy ; LEMONNIER J-Louis ; LEPREUX Françoise ; LEROUX J-Louis ; LEVASSEUR Jean ; POLY Yvette ; POULAIN Régine ; PREVOST J-Michel ; QUERTIER Dominique ; SAVARY André ; VIMBERT Catherine

Escultores invitados

ALEXANDRE Romuald ; DEMAZANCOURT Valérie ; FABRELLO Norberto ; LELIEVRE Rémy.

Los pintores y fotógrafos expositores de BERNIERES

BISSON Pascal ; HEUZÉ Pascal ; MAILLET Hubert.

34 Künstler stellen aus.

Zum 17. Mal sind 34 Maler, Bildhauer und Fotografen aus der Haute-Normandie zum Salon von BERNIERES eingeladen.

120 Werke werden in der Kirche von Bernieres ausgestellt.

Die Vielfalt der Stile und Techniken der präsentierten Werke wird Kunstliebhaber begeistern.

Die eingeladenen Maler der Ausstellung

BERGOUGNOUX Roger; BISSON Patrice; BRIERE Patrick; COLIN Martine; COQUEL Roger; CORDON-RENEE Rozenn; CRESSENT Alain; CREVEL Jacques; DAVOINE Daniel; DASSONNEVILLE J-P; DELAISTRE « LUMAU » Françoise; DERIVERY Vincent; GOULEY Jacky; GOUMENT Claude ; HEUZE Pascal ; LE BROUSSOIS Philippe ; LE MOAL J-Louis ; LE PAPE Bruno ; LELIEVRE Rémy ; LEMONNIER J-Louis ; LEPREUX Françoise ; LEROUX J-Louis ;LEVASSEUR Jean ; POLY Yvette ; POULAIN Régine ; PREVOST J-Michel ; QUERTIER Dominique ; SAVARY André ; VIMBERT Catherine

Die eingeladenen Bildhauer des Salons

ALEXANDRE Romuald; DEMAZANCOURT Valérie; FABRELLO Norberto; LELIEVRE Rémy.

Die ausstellenden Maler und Fotografen aus BERNIERES

BISSON Pascal; HEUZÉ Pascal; MAILLET Hubert.

