Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran Barneville-la-Bertran Catégories d’Évènement: Barneville-la-Bertran

Calvados Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran, 16 septembre 2023, Barneville-la-Bertran. Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste La commune deBoulleville propose une visite libre de son église Saint-Jean-Baptiste avec son choeur du XII ème siècle et ses baies du XVIème siècle. Église Saint-Jean-Baptiste Le bourg, 14600 Barneville-la-Bertran Barneville-la-Bertran 14600 Calvados Normandie 02 31 89 23 30 http://www.ot-honfleur.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 57 72 10 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Wikipédia Détails Catégories d’Évènement: Barneville-la-Bertran, Calvados Autres Lieu Église Saint-Jean-Baptiste Adresse Le bourg, 14600 Barneville-la-Bertran Ville Barneville-la-Bertran Departement Calvados Age max 99 Lieu Ville Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran

Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/barneville-la-bertran/

Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran 2023-09-16 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran 16 septembre 2023