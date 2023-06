Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran Barneville-la-Bertran Catégories d’Évènement: Barneville-la-Bertran

Calvados Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Barneville-la-Bertran, 15 septembre 2023, Barneville-la-Bertran. Visite guidée de l’église Saint-Jean-Baptiste 15 – 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste La commune de Barneville-la-Bertran propose une visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste le vendredi, samedi et dimanche de 11h à 16h.

Avec son clocher du XIIème siècle inscrit au titre des monuments historiques, l’église constitue le chateau et le presbytère transformé en mairie le coeur du village. Elle est facilement visible depuis les collines environnantes donnant au paysage l’éclat que cet ensemble historique compose. Église Saint-Jean-Baptiste Le bourg, 14600 Barneville-la-Bertran Barneville-la-Bertran 14600 Calvados Normandie 02 31 89 23 30 http://www.ot-honfleur.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

