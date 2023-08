Découverte et concert de l’orgue historique de cette église Église Saint-Jean-Baptiste Bagnols-sur-Cèze Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard Découverte et concert de l’orgue historique de cette église Église Saint-Jean-Baptiste Bagnols-sur-Cèze, 17 septembre 2023, Bagnols-sur-Cèze. Découverte et concert de l’orgue historique de cette église Dimanche 17 septembre, 15h00 Église Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’orgue historique de l’église Saint-Jean-Baptiste, récemment restauré, avec les commentaires de Michel Chanard, organiste titulaire qui conclura les visites à 18h par un concert sur l’instrument. Église Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie L’église Saint Jean-Baptiste à Bagnols-sur-Cèze est une église romane dont la façade date du XIe siècle. Agrandie une première fois au XIIe siècle, elle atteint ses dimensions et caractéristiques générales au XIIIe siècle. L’église à travers les décennies a donc subit plusieurs remaniements architecturaux. Cependant les éléments médiévaux sont majoritairement présents et encore facilement perceptibles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville de Bagnols-sur-Cèze

