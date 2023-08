Découvrez ou redécouvrez l’église récemment rénovée, son architecture remarquable et ses œuvres d’art restaurées Église Saint-Jean-Baptiste Bagnols-sur-Cèze Catégories d’Évènement: Bagnols-sur-Cèze

Gard Découvrez ou redécouvrez l’église récemment rénovée, son architecture remarquable et ses œuvres d’art restaurées Église Saint-Jean-Baptiste Bagnols-sur-Cèze, 16 septembre 2023, Bagnols-sur-Cèze. Découvrez ou redécouvrez l’église récemment rénovée, son architecture remarquable et ses œuvres d’art restaurées 16 et 17 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Gratuit. Entrée libre. L’entrée se fait par la place de la Vierge. Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée par les guides de la paroisse et d’une visite de l’exposition d’art sacré. La visite est libre le samedi de 15h30 à 17h30. Les visites guidées seront par petits groupes le dimanche de 15h à 17h. Église Saint-Jean-Baptiste Place Saint-Jean, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Gard Occitanie L’église Saint Jean-Baptiste à Bagnols-sur-Cèze est une église romane dont la façade date du XIe siècle. Agrandie une première fois au XIIe siècle, elle atteint ses dimensions et caractéristiques générales au XIIIe siècle. L’église à travers les décennies a donc subit plusieurs remaniements architecturaux. Cependant les éléments médiévaux sont majoritairement présents et encore facilement perceptibles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Ville de Bagnols-sur-Cèze

