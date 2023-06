Concert de l’ensemble vocal Cantate Domino Eglise Saint-Jean-Baptiste Aujols, 10 juin 2023, Aujols.

Aujols,Lot

Concert de musique sacrée, avec les œuvres de Mendelssohn, de Lalande, Franck, Rossini, Poulenc….

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Eglise Saint-Jean-Baptiste

Aujols 46090 Lot Occitanie



Concert of sacred music, with works by Mendelssohn, de Lalande, Franck, Rossini, Poulenc…

Concierto de música sacra, con obras de Mendelssohn, de Lalande, Franck, Rossini, Poulenc…

Konzert mit geistlicher Musik, mit Werken von Mendelssohn, de Lalande, Franck, Rossini, Poulenc…

