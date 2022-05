Eglise Saint Jean-Baptiste – Andres (62) Eglise Saint Jean-Baptiste d’Andres Andres Catégories d’évènement: Andres

Pas-de-Calais

Eglise Saint Jean-Baptiste – Andres (62) Eglise Saint Jean-Baptiste d’Andres, 1 juillet 2022, Andres. Eglise Saint Jean-Baptiste – Andres (62)

Eglise Saint Jean-Baptiste d’Andres, le vendredi 1 juillet à 21:00

268 ans d’histoire… ——————— ### Visite guidée et commentée à la lueur des bougies.

Entrée libre

Mon histoire mise en lumières – Exposition de documents et objets d’Art Sacré Eglise Saint Jean-Baptiste d’Andres Place de l’Eglise 62340 ANDRES Andres Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T21:00:00 2022-07-01T23:45:00

Détails Catégories d’évènement: Andres, Pas-de-Calais Autres Lieu Eglise Saint Jean-Baptiste d'Andres Adresse Place de l'Eglise 62340 ANDRES Ville Andres lieuville Eglise Saint Jean-Baptiste d'Andres Andres Departement Pas-de-Calais

Eglise Saint Jean-Baptiste d'Andres Andres Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/andres/

Eglise Saint Jean-Baptiste – Andres (62) Eglise Saint Jean-Baptiste d’Andres 2022-07-01 was last modified: by Eglise Saint Jean-Baptiste – Andres (62) Eglise Saint Jean-Baptiste d’Andres Eglise Saint Jean-Baptiste d'Andres 1 juillet 2022 Andres Eglise Saint Jean-Baptiste d'Andres Andres

Andres Pas-de-Calais