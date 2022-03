Eglise Saint-Jean-Baptiste – Allanche (15) Eglise Saint-Jean-Basptiste Allanche Catégories d’évènement: Allanche

le vendredi 24 juin à 10:30

Visite guidée de l’église avec Sèverine, guide conférencière. Sur réservation. Rdv devant l’église.

Gratuit, sur réservation

Ses modillons romans remarquablement bien conservés, sa chapelle du trésor dont les statuaires proviennent de la chapelle de Chanet, ainsi que la richesse du mobilier (retables). Eglise Saint-Jean-Basptiste Place de l’Église15160 Allanche Allanche Cantal

2022-06-24T10:30:00 2022-06-24T11:30:00

