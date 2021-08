La Lande-Chasles Eglise La Lande-Chasles, Maine-et-Loire Eglise Saint-Jean à La Lande-Chasles Eglise La Lande-Chasles Catégories d’évènement: La Lande-Chasles

Maine-et-Loire

Eglise Saint-Jean à La Lande-Chasles Eglise, 19 septembre 2021, La Lande-Chasles. Eglise Saint-Jean à La Lande-Chasles

Eglise, le dimanche 19 septembre à 09:00

Cette église romane du 12e siècle est construite en deux temps, un mur percé d’une arche sépare la nef du chœur. A l’intérieur on trouve un retable en pierre calcaire du 18e siècle et des vitraux du 19e siècle. L’édifice est classé Monument Historique en 1984. Un guide vous accueille sur place pour répondre à toutes vos questions. Eglise Bourg, 49150 La Lande-Chasles La Lande-Chasles Cuon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: La Lande-Chasles, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise Adresse Bourg, 49150 La Lande-Chasles Ville La Lande-Chasles lieuville Eglise La Lande-Chasles