BASSEY & THE GOSPEL TEAM – Musique soul eglise saint jacques Sèvremoine, 2 décembre 2023, Sèvremoine.

BASSEY & THE GOSPEL TEAM – Musique soul Samedi 2 décembre, 20h30 eglise saint jacques Tarifs de 10 à 16 € / Pass’ Famille 35 €

Bassey & The Gospel Team, c’est l’esprit du gospel dans un répertoire pop & soul.

Entouré d’une équipe talentueuse et originale, associant trois choristes, un beatboxer, un pianiste et un violoncelliste, le chanteur Bassey Ebong nous fait voyager dans un univers né de ses empreintes africaines et de sa culture occidentale.

Dans un style qui penche vers l’afro-pop, l’esprit du gospel est bien là, un mélange de générosité et de bienveillance, avec au centre de cette ferveur musicale, la voix puissante et délicate du chanteur.

Durée : 1h10

Avec la participation de l’École de Musique de Sèvremoine

eglise saint jacques place du général leclerc montfaucon-montigné Sèvremoine 49230 Montfaucon-Montigné Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T20:30:00+01:00 – 2023-12-02T21:40:00+01:00

musique soul gospel