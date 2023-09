Visite guidée de l’église Saint Jacques – Saint Christophe Eglise Saint Jacques – Saint Christophe Paris, 17 septembre 2023, Paris.

Visite guidée de l’église Saint Jacques – Saint Christophe Dimanche 17 septembre, 15h30 Eglise Saint Jacques – Saint Christophe

* 15h30 : visite guidée de l’église et de la sacristie avec exposition du mobilier et des objets anciens (reliquaires, ostensoirs, chasubles, etc…)

* 17h : Visite de l’orgue

Visite commentée par Mme Isabelle Balandre (DRAC) et M. Guy Didier (organiste titulaire).

L’église Saint-Jacques-Saint-Christophe de la Villette a été construite en 1844 par l’architecte Paul-Eugène Lequeux, pour remplacer l’ancienne église du village de La Villette, initialement située aux abords de l’actuelle rue de Nantes.

Endommagée en 1871 puis 1918, elle sera restaurée et agrandie à partir de 1930 par l’architecte René Dubos, qui conservera l’esprit de son prédécesseur…

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Paroisse Saint Jacques – Saint Christophe de la Villette