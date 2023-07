Présentation de l’orgue historique L.A.Clicquot (1735) par Régis Allard Église Saint-Jacques-Saint-Christophe Houdan, 17 septembre 2023, Houdan.

Présentation de l’orgue historique L.A.Clicquot (1735) par Régis Allard Dimanche 17 septembre, 17h00 Église Saint-Jacques-Saint-Christophe Entrée libre

En 2022 était fêté ce même jour l’anniversaire des 50 ans de la restauration exemplaire de l’orgue historique de Houdan.

Construit par l’un des membres de la plus prestigieuse famille de facteurs d’orgues du XVIIIe en France, les Clicquot, cet orgue est un des rares instruments classiques français à n’avoir subi aucune transformation au cours des siècles. Aussi est il un témoin précieux pour l’interprétation de la musique d’orgue de cette époque et fait l’admiration d’organistes du monde entier.

Régis Allard, son organiste titulaire, en fera l’historique et le fera entendre au travers de pièces du répertoire baroque. L’instrument a fait l’objet d’un relevage récent suivi de l’enregistrement d’un CD par Régis Allard intitulé « Magnificat 1739 » et récompensé par 5 diapasons.

Église Saint-Jacques-Saint-Christophe Place de l’Église 78550 Houdan Houdan 78550 Yvelines Île-de-France 01 30 59 53 86 L’église Saint-Jacques Saint-Christophe a été construite au XVIe et XVIIe siècles. Portail et nef de style Gothique flamboyant, chœur et chevet de style Renaissance. A l’extérieur, nombreuses gargouilles et décors sculptés. Sur le linteau du portail ouest, on peut lire : « le Peuple Français reconoît l’existence de l’Être Suprême et de l’Immortalité de l’Âme » qui rappelle qu’en 1790, cette église fut consacrée « temple de la Raison et de l’Être Suprême ». À l’intérieur, les célèbres orgues réalisées par le facteur Louis-Alexandre Clicquot en 1739 furent restaurées en 1972 par l’entreprise Boisseau. Riche retable du XVIIe, fresques du XVIe et clefs de voute sculptées.

