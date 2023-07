Visite libre de l’église Saint-Jacques Eglise saint-jacques Pouzauges Catégories d’Évènement: Pouzauges

Vendée Visite libre de l’église Saint-Jacques Eglise saint-jacques Pouzauges, 16 septembre 2023, Pouzauges. Visite libre de l’église Saint-Jacques 16 et 17 septembre Eglise saint-jacques Découvrez les particularités de l’église Saint-Jacques avec à l’extérieur, ses modillons, tous différents et à l’intérieur, ses vitraux parmi lesquels des vitraux relatant les guerres de Vendée.

Des bénévoles seront présents pour vous renseigner :

Samedi : de 15h à 18h

Dimanche : de 15h à 18h Eglise saint-jacques Place de l’église, 85700 Pouzauges Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire 02 51 57 01 37 http://www.pouzauges.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

