Duel d'architectes : les églises Saint-Jacques et Saint-Martin

Dimanche 15 octobre, 15h00
Duel d'architectes : les églises Saint-Jacques et Saint-Martin :

Saviez-vous que la construction de ces deux édifices du XIXe siècle a été l’objet d’une petite bataille d’opinions chez les Palois ? Vous devrez faire votre choix entre Boeswillwald et Loupot ! Protégés au titre des Monuments historiques, ces deux édifices vous dévoileront tous leurs secrets lors de cette visite privilégiée. Église Saint-Jacques Place de la libération, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 27 27 08 http://WWW.pau.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.tourismepau.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 59 27 27 08 »}] L’église Saint-Jacques est érigée sur l’emplacement d’une ancienne chapelle du même nom, qui avait été édifiée en 1651 par l’ordre des Cordeliers. Cette chapelle accueillait les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Au XIXe siècle, la ville était structurée autour de deux paroisses. Cependant, les églises d’origine, celles de Saint-Martin et de Saint-Jacques, se sont avérées trop exiguës pour accommoder le nombre croissant de fidèles. Face à cette situation, la ville de Pau a pris la décision de construire une nouvelle église à proximité immédiate du boulevard du Midi, rebaptisé depuis le boulevard des Pyrénées, et à côté des hôtels prestigieux qui attiraient des touristes aisés de toute l’Europe. Initialement considéré comme un projet touristique, une collecte de fonds populaire a été lancée en 1860 pour édifier la véritable église des Palois en remplacement de l’ancienne chapelle Saint-Jacques, qui avait vieilli. Grâce au succès de cette collecte, les travaux de construction de l’église ont débuté en juillet 1861, sous la supervision de l’architecte Émile Loupot. Les travaux ont finalement été achevés en 1868, soit trois ans avant l’inauguration de l’église Saint-Martin. Parking et bus. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Ville de Pau

