Muret Trésor caché : à la découverte d’un joyau architectural et de son patrimoine Église Saint-Jacques Muret, 17 septembre 2023, Muret. Trésor caché : à la découverte d’un joyau architectural et de son patrimoine Dimanche 17 septembre, 16h00 Église Saint-Jacques Gratuit. Entrée libre. La visite est consacrée à la découverte de l’église Saint Jacques (de son décor intérieur et mobilier) ainsi que de son trésor. Église Saint-Jacques Place des États du Comminges, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie 05 61 51 91 40 L’église Saint-Jacques, construite au XIIe siècle, a vu son architecture modifiée au cours des XIVe et XVIe siècles (clocher, crypte…). La splendeur du décor du choeur, d’époque néoclassique lui a valu en grande partie son classement au titre des Monuments Historiques. L’édifice contient de nombreuses oeuvres d’art et pièces de mobiliers notamment des tableaux de l’école toulousaine des XVIIIe et XIXe siècles (Despax, Gamelin, Roques…). L’église Saint-Jacques est entièrement restaurée depuis 2013. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

