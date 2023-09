Cet évènement est passé Visite de l’Église Saint-Jacques Eglise Saint-Jacques Locquirec Catégories d’Évènement: Finistère

Locquirec Visite de l’Église Saint-Jacques Eglise Saint-Jacques Locquirec, 16 septembre 2023, Locquirec. Visite de l’Église Saint-Jacques 16 et 17 septembre Eglise Saint-Jacques Visite libre ou guidée gratuite Avec son clocher dit Beaumanoir, l’église de Locquirec accueille plusieurs pièces classées dont le remarquable retable sculpté polychrome (fin XVe siècle) de style flamand représentant les scènes de la vie du Christ.

Vous pourrez admirer la voûte lambrissée peinte par Cléran, et restaurée en 2012. Eglise Saint-Jacques Rue de l’Eglise, 29241, Locquirec Locquirec 29241 Finistère Bretagne 02 98 67 42 20 https://www.locquirec.bzh/vie-quotidienne/decouverte-patrimoine/eglises-saint-jacques/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090073 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 © Bernard Moullec Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Locquirec Autres Lieu Eglise Saint-Jacques Adresse Rue de l'Eglise, 29241, Locquirec Ville Locquirec Departement Finistère Lieu Ville Eglise Saint-Jacques Locquirec latitude longitude 48.690964;-3.647512

Eglise Saint-Jacques Locquirec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/locquirec/