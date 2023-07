Visite libre et gratuite Église Saint-Jacques Lisle Catégories d’Évènement: Lisle

Loir-et-Cher Visite libre et gratuite Église Saint-Jacques Lisle, 16 septembre 2023, Lisle. Visite libre et gratuite 16 et 17 septembre Église Saint-Jacques Découvrez notre belle église ouverte spécialement pour les journées européennes du patrimoine. Église Saint-Jacques Le Bourg 41100 Lisle Lisle 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, l’église Saint-Jacques fut construite en 1146 et agrandie au XVe siècle. Vers 1865, on lui adjoint une tour clocher sous laquelle l’entrée fut déplacée. Elle conserve cependant encore sur la façade sud plusieurs fenêtres primitives, et son beau portail latéral roman. A l’intérieur il faut remarquer les statues en bois peint de saint Jacques (XVIIe siècle) et de saint Vincent (XVIIIe siècle). La cloche en bronze baptisée Saint-Jacques, date de 1655. Cette église à la rare particularité de posséder le chœur à l’ouest. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

