Monokini fait twister Noël Eglise Saint Jacques Le Tréport, 9 décembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

L’hiver, la neige, les sapins, les feux de cheminée…et le twist bien sûr !

Monokini reprend les standards de Noël façon yéyé et vous invite à découvrir les pépites et trésors des sixties. Alors, pour se réchauffer, une seule bonne idée, venez twister !.

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 21:30:00. .

Eglise Saint Jacques Place de l’Église

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Winter, snow, fir trees, open fires? and the twist, of course!

Monokini revisits yéyé Christmas standards and invites you to discover the nuggets and treasures of the sixties. So, to warm up, there’s only one good idea: come and twist!

Invierno, nieve, abetos, chimeneas de leña… ¡y el twist, claro!

Monokini retoma los estándares navideños yéyé y te invita a descubrir las pepitas y los tesoros de los años sesenta. Así que si quieres entrar en calor, sólo tienes que hacer una cosa: ¡girar!

Winter, Schnee, Tannenbäume, Kaminfeuer – und natürlich der Twist!

Monokini greift die Weihnachtsstandards im Yéyé-Stil auf und lädt Sie ein, die Nuggets und Schätze der Sixties zu entdecken. Um sich aufzuwärmen, gibt es also nur eine gute Idee: Kommen Sie twisten!

