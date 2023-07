Découvrez un bel exemple de petit patrimoine rural Église Saint-Jacques-le-Majeur Pergain-Taillac, 16 septembre 2023, Pergain-Taillac.

Découvrez un bel exemple de petit patrimoine rural 16 et 17 septembre Église Saint-Jacques-le-Majeur Gratuit. Entrée libre.

Visitez l’une des plus anciennes églises de la région !

Cette église nécessitant une importante restauration, sera ouverte les samedi et dimanche en visite libre.

Nous espérons qu’elle suscitera un vif intérêt et que vous serez nombreux à la visiter !

Une vente de gâteaux faits maison est organisée sur la place du village de Pergain-Taillac. Les fonds récoltés serviront à la restauration de l’église.

Église Saint-Jacques-le-Majeur Taillac, 32700 Pergain-Taillac Pergain-Taillac 32700 Gers Occitanie 05 62 28 82 42 Située à Taillac, commune de Pergain-Taillac, canton de Lectoure, l’église dédiée à saint Jacques le Majeur est l’une des plus anciennes de la région.

Il s’agit d’un sanctuaire du XIIe siècle faisant partie d’un ensemble castral ayant appartenu en 1329 à Guillaume de Taillac (représentant le chapitre de Lectoure au Concile de Marciac), puis à Jean V d’Armagnac qui, en 1349, en fit don à son décès à l’ordre de Saint-Jacques d’Espagne. L’acte de donation a été retrouvé aux Archives d’Agen, et l’association de l’église en possède la copie.

L’ensemble église et cimetière est sur une pente nord, au bout d’une allée traversant un champ labouré. Le cimetière est clos de murs et garni de cyprès. L’architecture de l’église est sobre, car elle fait partie du petit patrimoine rural. L’église se trouve à la croisée du vieux chemin de Moirax via Lectoure, à l’angle de la D41 Astaffort La Romieu (4 km d’Astaffort).

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

