Concert de l’Avent Eglise Saint Jacques Grande-Synthe, 8 décembre 2023 17:30, Grande-Synthe.

Concert de l’Avent Vendredi 8 décembre, 18h30 Eglise Saint Jacques Entrée Libre, dons au profit des restos du Cœur

Comme chaque année, l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Grande synthe accueil un ensemble de l’ecole pour participer à un programme commun lors du concert de l’Avent !

Eglise Saint Jacques Rue Pierre Loti grande synthe 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « a.testa@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « email », « value »: « x.matthys@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328216603 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00

2023-12-08T18:30:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00

ville com