Visite libre de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Paris Catégorie d’évènement: Paris

Visite libre de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, 17 septembre 2022, Paris. Visite libre de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 17 et 18 septembre Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas

entrée libre

visite libre Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 252 rue Saint-Jacques 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris 75005 Paris Île-de-France

01 43 25 91 70 http://www.saintjacquesduhautpas.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T09:00:00+02:00

2022-09-18T20:00:00+02:00 olivier chereau

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Adresse 252 rue Saint-Jacques 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Ville Paris lieuville Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Paris Departement Paris

Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Visite libre de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 2022-09-17 was last modified: by Visite libre de l’église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas 17 septembre 2022 Église Saint-Jacques-du-Haut-Pas Paris Paris

Paris Paris