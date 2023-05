Chorales et instrumentistes des jeunes catholiques de Reims ! Église Saint-Jacques de Reims, 21 juin 2023, Reims.

Chorales et instrumentistes des jeunes catholiques de Reims ! Mercredi 21 juin, 19h00 Église Saint-Jacques de Reims

*Attention ! La beauté de ces chants peut changer votre vie !*

Les superbes chorales et talentueux instrumentistes d’Ad Altum (la mission des 18-35 ans catholiques) vous proposeront des chants polyphoniques, du gospel, des chants de Taizé, de l’Emmanuel… Faites le plein de paix, de joie et de beau, et laissez-vous transformer !

De nombreux jeunes seront disponibles pour vous accueillir et échanger avec vous dans la joie !

Ceux qui le souhaitent pourront prendre un temps de prière ou échanger librement avec un prêtre.

Plus d’informations sur Ad Altum : https://www.instagram.com/adaltumreims/

Église Saint-Jacques de Reims 11 Rue Marx Dormoy, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est

L'église Saint-Jacques est, après la basilique Saint-Remi, la plus ancienne église conservée de Reims : sa construction remonte au XIIe siècle. Elle est renommée pour ses exceptionnels vitraux modernes. C'est un lieu de prière catholique qui accueille la messe le samedi soir et le dimanche. À une minute à pied du tram (Opéra Cathédrale ou Vesle)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

© Chœur Laudate