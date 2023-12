Concert de Noël en l’Eglise Saint-Jacques de Calès Eglise Saint-Jacques de Calès Calès, 1 décembre 2023, Calès.

Calès,Lot

Concert par le Chœur Esperanza « Chants de Noël »

Collecte au chapeau au bénéfice de la restauration des tableaux du Chemin de Croix de l’église. Entrée Libre.

« Le Chœur Esperanza est un groupe de musiciens et de choristes amateurs qui s’est constitué progressivement au cours de ces 5 dernières années. Nous nous retrouvons depuis tous les étés pour apprendre de nouveaux chants, participer à des festivals ou enregistrer de nouvelles œuvres, et tous les hivers pour nos traditionnels concerts de Noël dans les églises du Lot et de Corrèze. Nous avons comme volonté de partager notre foi et notre joie d’être chrétien, tout en montant des programmes exigeants et variés. A l’issue de nos concerts, notre public peut acheter l’un de nos CD ou participer librement à une quête. Les bénéfices sont reversés à une association caritative qui nous tient à cœur choisie chaque année..

Eglise Saint-Jacques de Calès

Calès 46350 Lot Occitanie



Concert by Ch?ur Esperanza « Christmas Carols »

Hat collection to benefit the restoration of the Stations of the Cross paintings in the church. Free admission.

« The Ch?ur Esperanza is a group of amateur musicians and choristers that has been building up gradually over the last 5 years. Since then, we’ve been getting together every summer to learn new songs, take part in festivals or record new works, and every winter for our traditional Christmas concerts in churches across the Lot and Corrèze. Our aim is to share our faith and our joy of being Christian, while putting together demanding and varied programs. At the end of our concerts, our audiences can buy one of our CDs or take part in a collection. Profits are donated to a charity chosen by us each year.

Concierto de villancicos de la Esperanza

Colecta de sombreros a beneficio de la restauración del Vía Crucis de la iglesia. Entrada gratuita.

« La Ch?ur Esperanza es un grupo de músicos y cantantes aficionados que se ha ido formando poco a poco en los últimos 5 años. Nos reunimos cada verano para aprender nuevas canciones, participar en festivales o grabar nuevas obras, y cada invierno para nuestros tradicionales conciertos de Navidad en iglesias del Lot y Corrèze. Nuestro objetivo es compartir nuestra fe y nuestra alegría de ser cristianos, elaborando programas exigentes y variados. Al final de nuestros conciertos, el público puede comprar uno de nuestros CD o participar en una colecta. Los beneficios se donan cada año a una organización benéfica elegida por nosotros.

Konzert des Ch?ur Esperanza « Weihnachtslieder »

Hutkollekte zugunsten der Restaurierung der Kreuzwegbilder in der Kirche. Der Eintritt ist frei.

« Der Ch?ur Esperanza ist eine Gruppe von Amateurmusikern und -chorsängern, die sich in den letzten fünf Jahren allmählich zusammengefunden hat. Seitdem treffen wir uns jeden Sommer, um neue Lieder zu lernen, an Festivals teilzunehmen oder neue Werke aufzunehmen, und jeden Winter für unsere traditionellen Weihnachtskonzerte in den Kirchen von Lot und Corrèze. Unser Ziel ist es, unseren Glauben und unsere Freude am Christsein zu teilen und gleichzeitig anspruchsvolle und abwechslungsreiche Programme aufzuführen. Im Anschluss an unsere Konzerte kann das Publikum eine unserer CDs kaufen oder freiwillig an einer Kollekte teilnehmen. Der Erlös geht an eine Wohltätigkeitsorganisation, die uns jedes Jahr am Herzen liegt.

